﻿ Бобруйчанин подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бобруйчанин подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери

07.06.2017 08:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бобруйска, который подозревается в изнасиловании собственной дочери, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Бобруйчанин подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери
CC BY 2.0 / Sodanie Chea / Silhouette
Прокурор: девочку в Лиозно изнасиловали, пока родители спали

Расследованием данного преступления занимается Бобруйский межрайонный отдел СК, по информации следователей, пострадавшая 2001 года рождения.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с подозреваемым работают следователи", — сказала Соленюк.

Она также уточнила, что поскольку потерпевшая не является совершеннолетней, ее допросы ведутся в присутствии психолога.

Собеседница Sputnik также рассказала, что в отношении бобруйчанина 1977 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины 1977 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Удар коалиции в Сирии: Россия потребует внеочередного заседания СБ ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика