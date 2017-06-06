Бобруйчанин подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бобруйска, который подозревается в изнасиловании собственной дочери, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Расследованием данного преступления занимается Бобруйский межрайонный отдел СК, по информации следователей, пострадавшая 2001 года рождения.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с подозреваемым работают следователи", — сказала Соленюк.

Она также уточнила, что поскольку потерпевшая не является совершеннолетней, ее допросы ведутся в присутствии психолога.

Собеседница Sputnik также рассказала, что в отношении бобруйчанина 1977 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.