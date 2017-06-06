МИНСК, 7 июн — Sputnik. Трое жителей Быхова подозреваются в "выбивании" долгов у местного индивидуального предпринимателя, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Молодых людей задержали по подозрению в принуждении к выполнению обязательств, что попадает под санкции ч.2 ст. 384 Уголовного кодекса Беларуси.

"Подозреваемые, 1987 и 1988 годов рождения, находясь в квартире индивидуального предпринимателя, 1986 года рождения, под угрозой применения насилия принуждали последнего к уплате долга в сумме 300 долларов США и 570 рублей", — рассказала подробности Соленюк.

По данным следствия, ИП был должен одному из подозреваемых, а деньги он в срок вернуть не смог. "Впоследствии подозреваемый подговорил двух своих знакомых об оказании помощи в выбивании долга", — добавили в Следственном комитете.

В ситуацию вмешались сотрудники отдела уголовного розыска местного РОВД. Обстоятельства еще будут выяснять следователи.