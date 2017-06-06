ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: жители Быхова пытались "выбить" долг у бизнесмена

07.06.2017 10:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Трое жителей Быхова подозреваются в "выбивании" долгов у местного индивидуального предпринимателя, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Молодых людей задержали по подозрению в принуждении к выполнению обязательств, что попадает под санкции ч.2 ст. 384 Уголовного кодекса Беларуси.

"Подозреваемые, 1987 и 1988 годов рождения, находясь в квартире индивидуального предпринимателя, 1986 года рождения, под угрозой применения насилия принуждали последнего к уплате долга в сумме 300 долларов США и 570 рублей", — рассказала подробности Соленюк.

По данным следствия, ИП был должен одному из подозреваемых, а деньги он в срок вернуть не смог. "Впоследствии подозреваемый подговорил двух своих знакомых об оказании помощи в выбивании долга", — добавили в Следственном комитете.

В ситуацию вмешались сотрудники отдела уголовного розыска местного РОВД. Обстоятельства еще будут выяснять следователи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой индивидуальный предприниматель не успел в срок отдать 300 долларов и 570 рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бобруйчанин подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика