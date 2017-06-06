МИНСК, 7 июн — Sputnik. Серия вооруженных нападений произошла днем в среду в Тегеране, несколько человек пострадали, сообщил Sputnik International .



© REUTERS Charles Platiau Нападение у Нотр Дама: полицейских атаковал джихадист из Алжира

Утром в среду в парламенте Ирана прозвучала стрельба: в здание ворвались четверо вооруженных людей, в итоге пострадали восемь человек, а один из охранников парламента погиб.

Кроме нападения на парламент в Тегеране, в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана также произошла стрельба, а один из террористов подорвал себя — позже выяснилось, что это была женщина. В мавзолее погиб один иранец, еще пять человек получили ранения.

После серии атак в Тегеране Министерство внутренних дел Ирана собралось на экстренное совещание, одновременно с этим продолжается операция по задержанию и ликвидации террористов. Несмотря на стрельбу, сессия парламента Ирана продолжается с усиленными мерами предосторожности.

#BREAKING #Iran shooting

Photos of Parliament after gunmen attack. Special Forces deployed at the scene. pic.twitter.com/4exEk38lVQ — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

​Ответственность за нападения в Тегеране на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Иран, как и многие страны региона, также борется с террористами ИГИЛ — за это группировка неоднократно угрожала Тегерану сериями террористических атак.