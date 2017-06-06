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В Столинском районе рыбак утонул во время ловли сетями
3 июня в реке Моства обнаружили тело 58-летнего жителя Столинского района. Об этом сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.
Мужчина, который проживал в деревне Теребеличи, ушел на рыбалку 2-го июня. Когда вечером он не вернулся домой, родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. 3 июня его тело было обнаружено в реке, недалеко от Теребеличей.
На данный момент обстоятельства гибели мужчины уточняются. По одной из версий он мог запутаться в сетях, которые сам устанавливал в реке.
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Когда рыбак не вернулся домой, родственники обратились в милицию.
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