В Столинском районе рыбак утонул во время ловли сетями

3 июня в реке Моства обнаружили тело 58-летнего жителя Столинского района. Об этом сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.

Мужчина, который проживал в деревне Теребеличи, ушел на рыбалку 2-го июня. Когда вечером он не вернулся домой, родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. 3 июня его тело было обнаружено в реке, недалеко от Теребеличей.

На данный момент обстоятельства гибели мужчины уточняются. По одной из версий он мог запутаться в сетях, которые сам устанавливал в реке.