ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столинском районе рыбак утонул во время ловли сетями

07.06.2017 11:13 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

3 июня в реке Моства обнаружили тело 58-летнего жителя Столинского района. Об этом сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.

Мужчина, который проживал в деревне Теребеличи, ушел на рыбалку 2-го июня. Когда вечером он не вернулся домой, родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. 3 июня его тело было обнаружено в реке, недалеко от Теребеличей.

На данный момент обстоятельства гибели мужчины уточняются. По одной из версий он мог запутаться в сетях, которые сам устанавливал в реке.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда рыбак не вернулся домой, родственники обратились в милицию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нападения в Тегеране: ответственность взяло "Исламское государство"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика