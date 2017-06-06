В Калинковичах 48-летний мужчина подорвался на мине

6 июня в Калинковичах 48-летний местный житель подорвался на мине. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.



Фото: УСК по Гомельской области

Утром местный житель пришел в гости к своему брату, который проживает в частном секторе. Тот вскоре уехал на дачу, а в доме за главного остался 48-летний брат.

«Вечером, около 21.20, сосед из дома напротив услышал громкий хлопок, а когда забежал во двор, увидел на земле мужчину без признаков жизни с телесными повреждениями. Сосед сразу же вызвал скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. На место происшествия прибыла и следственно-оперативная группа», — рассказали в СК.



Фото: УСК по Гомельской области

Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия. Были обнаружены и изъяты паяльная лампа, ведро, сантехнический ключ и металлические фрагменты — предположительно, части от мины времен Великой Отечественной войны.



Фото: УСК по Гомельской области

Назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 48-летнего жителя Калинковичей.