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Эхо войны: житель Калинковичей подорвался на мине

07.06.2017 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Следователи проводят проверку в связи со смертью жителя Калинковичей Гомельской области, который получил смертельные осколочные ранения, сообщили в СК.

Эхо войны: житель Калинковичей подорвался на мине
© Sputnik / Виктор Толочко
Снаряд времен ВОВ обнаружен на территории "БелЭкспо" в Минске

Утром 6 июня за несколько часов до трагедии 48-летний житель Калинковичей пришел в гости к родному брату, которые живет в частном сектора районного центра. Мужчина уехал на дачу, а пришедший в гости брат остался в доме за главного. 

"Вечером в минувший вторник хозяин соседнего дома услышал звук от взрыва, прибежал во двор к соседям и увидел раненого мужчину", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Гомельской области Мария Кривоногова.

По ее словам, мужчина вызвал скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа, а также эксперты криминалисты. С места происшествия были изъяты металлические предметы, предположительно части мины времен Великой Отечественной войны, а также паяльная лампа и сантехнический ключ, сообщили в УСК.

Местные следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, в ее рамках назначен ряд экспертиз, отметила Кривоногова.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи начали проверку по факту смерти мужчины, в ее рамках назначен ряд экспертиз.

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