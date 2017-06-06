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Частный вертолет Ми-2 разбился в России, столкнувшись с линией ЛЭП

07.06.2017 12:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Частный вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае после столкновения с линией электропередачи, передает ГУМЧС по региону.

Инцидент произошел возле села Курсавка — вертолет, производивший сельскохозяйственные работы, упал после столкновения с линией ЛЭП.

Сообщается, что погибших в результате падения нет, пострадал пилот винтокрылой машины, он госпитализирован. Сам вертолет получил серьезные повреждения.

На место происшествия были направлены спасатели и спецтехника. Разрушений на земле нет, в результате падения вертолета пожара не было.

По факту катастрофы проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Частный вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае после столкновения с линией электропередачи, передает ГУМЧС по региону....

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