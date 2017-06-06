Атака в Тегеране: террористы были в женской одежде

Минск. 7 июн — Sputnik. Тегеран снова подвергся атаке террористов: четверо вооруженных людей открыли огонь в здании парламента, два смертника подорвали себя в мавзолее имама Хомейни. В результате двух инцидентов погибли до 8 человек.



© REUTERS TIMA via REUTERS Нападения в Тегеране: ответственность взяло "Исламское государство"

Также министерство разведки Ирана сообщило, что правоохранителям удалось задержать нескольких человек, не позволив им осуществить нападение.

Ответственность за нападения в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Министерство разведки Ирана рекомендовало жителям Тегерана воздержаться от поездок на общественном транспорте, в том числе метро.

Стрельба в парламенте

Проникшие в здание парламента Ирана боевики были одеты в женскую одежду, заявил заместитель министра внутренних дел Ирана Мохаммад Хусейн Зульфикар.

Нападавших было четверо. Они прошли в приемную парламента Ирана, открыли стрельбу по охранникам и взяли в заложники несколько человек. В результате нападения два человека погибли, около 30 получили ранения.

Зульфикар также подтвердил информацию о ликвидации одного из нападавших.

​Все депутаты и сотрудники покинули здание иранского парламента, где в среду произошла стрельба, среди них пострадавших нет. Среди погибших жертв нападения и раненых — сотрудники службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель.

Взрыв в мавзолее

Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни, расположенный в 40 километрах от Тегерана: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея.

​Службы безопасности обнаружили у ликвидированного на территории мавзолея террориста восемь ручных гранат, десять магазинов с патронами и бутылку с неизвестной розовой жидкостью. Кроме того, близ здания мавзолея было обезврежено взрывное устройство.

Мировая реакция

Произошедшие в Иране теракты, ответственность за которые взял на себя запрещенная в РФ группировка ИГИЛ, подтверждают, что террористы не успокаиваются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что террористы не успокаиваются, подтверждается, по сути, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране, ответственность за которые взяла на себя ИГИЛ", — сказал Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом.

Евросоюз намерен обсудить события в Тегеране с иранскими властями, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я хочу начать со слов соболезнований жертвам нападения в Тегеране в эти часы, мы пристально следим за происходящим, (обстоятельства) пока неясны", — сказала Могерини журналистам.