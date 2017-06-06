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Атака в Тегеране: террористы были в женской одежде
07.06.2017 13:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
Минск. 7 июн — Sputnik. Тегеран снова подвергся атаке террористов: четверо вооруженных людей открыли огонь в здании парламента, два смертника подорвали себя в мавзолее имама Хомейни. В результате двух инцидентов погибли до 8 человек.
© REUTERS TIMA via REUTERS
Также министерство разведки Ирана сообщило, что правоохранителям удалось задержать нескольких человек, не позволив им осуществить нападение.
Ответственность за нападения в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Министерство разведки Ирана рекомендовало жителям Тегерана воздержаться от поездок на общественном транспорте, в том числе метро.
Стрельба в парламенте
Проникшие в здание парламента Ирана боевики были одеты в женскую одежду, заявил заместитель министра внутренних дел Ирана Мохаммад Хусейн Зульфикар.
Нападавших было четверо. Они прошли в приемную парламента Ирана, открыли стрельбу по охранникам и взяли в заложники несколько человек. В результате нападения два человека погибли, около 30 получили ранения.
Зульфикар также подтвердил информацию о ликвидации одного из нападавших.
Все депутаты и сотрудники покинули здание иранского парламента, где в среду произошла стрельба, среди них пострадавших нет. Среди погибших жертв нападения и раненых — сотрудники службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель.
Взрыв в мавзолее
Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни, расположенный в 40 километрах от Тегерана: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея.
Службы безопасности обнаружили у ликвидированного на территории мавзолея террориста восемь ручных гранат, десять магазинов с патронами и бутылку с неизвестной розовой жидкостью. Кроме того, близ здания мавзолея было обезврежено взрывное устройство.
Мировая реакция
Произошедшие в Иране теракты, ответственность за которые взял на себя запрещенная в РФ группировка ИГИЛ, подтверждают, что террористы не успокаиваются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что террористы не успокаиваются, подтверждается, по сути, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране, ответственность за которые взяла на себя ИГИЛ", — сказал Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом.
Евросоюз намерен обсудить события в Тегеране с иранскими властями, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Я хочу начать со слов соболезнований жертвам нападения в Тегеране в эти часы, мы пристально следим за происходящим, (обстоятельства) пока неясны", — сказала Могерини журналистам.
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Группа вооруженных людей в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни, расположенных в 40...
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