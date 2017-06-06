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Более 20 человек эвакуировали в Полоцке из-за горящего холодильника
07.06.2017 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Более 20 жильцов многоэтажного дома эвакуировали спасатели из-за загоревшегося в одной из квартир холодильника, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.
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© Фото: МЧС Беларуси
Пожар произошел в среду утром в квартире, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного дома и принадлежащей одинокой пенсионерке, находившейся на даче.
"Работниками МЧС из соседних квартир по маршу лестничной клетки эвакуированы 22 человека – 19 взрослых и трех детей", – сказали в управлении.
По информации спасателей, в результате никто не пострадал, огнем на кухне пенсионерки повреждено имущество.
В качестве причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание электропроводки холодильника.
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Холодильник загорелся на кухне одинокой пенсионерки, пока она находилась на даче.
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