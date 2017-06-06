ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 20 человек эвакуировали в Полоцке из-за горящего холодильника

07.06.2017 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Более 20 жильцов многоэтажного дома эвакуировали спасатели из-за загоревшегося в одной из квартир холодильника, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.

Более 20 человек эвакуировали в Полоцке из-за горящего холодильникаБресте" title="Пожар в Бресте" class="">
© Фото: МЧС Беларуси
Рабочий получил тяжелые ожоги на пожаре бытовки в Бресте

Пожар произошел в среду утром в квартире, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного дома и принадлежащей одинокой пенсионерке, находившейся на даче.

"Работниками МЧС из соседних квартир по маршу лестничной клетки эвакуированы 22 человека – 19 взрослых и трех детей", – сказали в управлении.

По информации спасателей, в результате никто не пострадал, огнем на кухне пенсионерки повреждено имущество.

В качестве причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание электропроводки холодильника.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холодильник загорелся на кухне одинокой пенсионерки, пока она находилась на даче.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Атака в Тегеране: террористы были в женской одежде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика