В Бресте в водоеме обнаружили тело 71-летнего пенсионера

5 июня около 7.00 в водоеме на улице Школьной в Бресте обнаружили тело 71-летнего жителя города. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

На данный момент эксперты устанавливают точную причину гибели. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Пенсионер проживал один. Накануне гибели он отдыхал на природе с друзьями. Компания разошлась по домам, а он остался вблизи водоема.

Проверку проводит межрайонный отдел Следственного комитета.