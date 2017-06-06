Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Число жертв теракта возросло до восьми, после того как полицейские обнаружили в Темзе тело погибшего 45-летнего француза Ксавье Тома, информацию об этом официально подтвердили в Скотладен-Ярде.



© REUTERS Hannah McKay Названы имена двух исполнителей теракта в Лондоне

Теракт, унесший жизни восьми человек, произошел 3 июня. Автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из машины и напали на прохожих. В результате пострадали 48 человек. Полиция уничтожила террористов.

Десять пострадавших остаются в критическом состоянии, сообщила в среду Национальная служба здравоохранения по Англии. На поправку пошли восемь человек.

Многие страны мира осудили теракты в Лондоне, МИД Беларуси в свою очередь назвал ночные инциденты "варварскими нападениями" и пожелал британцам мужества.