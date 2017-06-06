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Пропавший в Мьянме самолет с семьями военных упал в море

07.06.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Найдены обломки военного самолета, который ранее пропал над Адаманским морем, передает Sputnik International.

Пропавший в Мьянме самолет с семьями военных упал в море
© Sputnik Роман Антонов
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Лайнер, который направлялся с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал в среду с радаров во время полета над морем в 20 милях к западу от города Дваэй. На борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Сообщается, что в самолете находились семьи военнослужащих, которые дислоцируются на юге страны.

Власти страны организовали поисково-спасательную операцию с участием морских судов и авиации. В результате обломки самолета были обнаружены в море.

 
Теги: Минск
 
 
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Лайнер, перевозивший 116 человек, пропал с экранов радаров, для его поисков были направлены морские суда и авиация.

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