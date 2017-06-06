Пропавший в Мьянме самолет с семьями военных упал в море

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Найдены обломки военного самолета, который ранее пропал над Адаманским морем, передает Sputnik International .



© Sputnik Роман Антонов Частный вертолет Ми-2 разбился в России, столкнувшись с ЛЭП

Лайнер, который направлялся с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал в среду с радаров во время полета над морем в 20 милях к западу от города Дваэй. На борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Сообщается, что в самолете находились семьи военнослужащих, которые дислоцируются на юге страны.

Власти страны организовали поисково-спасательную операцию с участием морских судов и авиации. В результате обломки самолета были обнаружены в море.