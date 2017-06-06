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МВД прокомментировало силовое задержание водителя под Дрогичином

07.06.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн – Sputnik. Сотрудники Пинского отдела Департамента охраны произвели силовое задержание водителя автомобиля Volkswagen Golf на АЗС под Дрогичином, так как он не подчинялся требованиям милиционеров и представлял опасность для граждан, сообщили в среду в МВД Беларуси.

Видео задержания появилось на неделе в интернете: милиционеры выбили боковое стекло автомобиля и вытащили водителя, надев на него наручники.

По информации МВД, инцидент произошел вечером 4 июня: Volkswagen Golf, который нарушил ПДД, начали преследовать в Пинске, а затем по трассе М-10. Водителя предупреждали о том, что он должен остановиться.

"На трассе машина двигалась с превышением скорости движения, создавая аварийные ситуации. Сотрудники группы задержания несколько десятков километров преследовали автомобиль", – сказали в МВД. 

Автомобиль остановили на АЗС вблизи деревни Ровины (Дрогичинский район), но водитель заблокировал двери. "Он мог продолжить движение, причинив при этом своими действиями вред гражданам", – сообщили собеседники Sputnik, уточнив, что поэтому милиционеры разбили стекло двери и задержали мужчину, находившегося за рулем.

По информации МВД, задержанным оказался 21-летний пинчанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, как и двое его пассажиров. 

Сотрудники ГАИ составили в отношении молодого человека 14 протоколов, сейчас по факту проводится разбирательство.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанным оказался 21-летний пинчанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, как и двое его пассажиров.

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