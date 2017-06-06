СМИ: милиционер из Кричева подозревается в нанесении смертельных побоев

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели жителя Кричевского района, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Как сообщило агентство БелаПАН со ссылкой на собственные источники, в нанесении побоев жителю Кричева, от которых он впоследствии скончался, подозревается сотрудник Кричевского РОВД.

"Да, в производстве УСК есть уголовное дело", – сообщила Соленюк.

Она также рассказала, что оно было возбуждено прокуратурой, но не стала уточнять его подробности.

Деятельность данного райотдела милиции стала широко обсуждаться в начале мая: тогда двое сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД пожаловались на предвзятое и хамское отношение начальства. МВД по данному факту провело разбирательство – и жалобщики, и их начальство были наказаны. А в середине мая милиционеров, выступивших с обращением, уволили из органов.