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СМИ: милиционер из Кричева подозревается в нанесении смертельных побоев
07.06.2017 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели жителя Кричевского района, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК Оксана Соленюк.
Как сообщило агентство
"Да, в производстве УСК есть уголовное дело", – сообщила Соленюк.
Она также рассказала, что оно было возбуждено прокуратурой, но не стала уточнять его подробности.
Деятельность данного райотдела милиции стала широко обсуждаться в начале мая: тогда двое сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД пожаловались на предвзятое и хамское отношение начальства. МВД по данному факту провело разбирательство – и жалобщики, и их начальство были наказаны. А в середине мая милиционеров, выступивших с обращением, уволили из органов.
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В УСК по могилевской области подтвердили наличие уголовного дела, но не стали уточнять его подробностей.
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