ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: милиционер из Кричева подозревается в нанесении смертельных побоев

07.06.2017 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели жителя Кричевского района, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

СМИ: милиционер из Кричева подозревается в нанесении смертельных побоев
© Sputnik/
УВД: милиционеры-жалобщики из Кричева уволены из органов

Как сообщило агентство БелаПАН со ссылкой на собственные источники, в нанесении побоев жителю Кричева, от которых он впоследствии скончался, подозревается сотрудник Кричевского РОВД.

"Да, в производстве УСК есть уголовное дело", – сообщила Соленюк.

Она также рассказала, что оно было возбуждено прокуратурой, но не стала уточнять его подробности.

Деятельность данного райотдела милиции стала широко обсуждаться в начале мая: тогда двое сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД пожаловались на предвзятое и хамское отношение начальства. МВД по данному факту провело разбирательство – и жалобщики, и их начальство были наказаны. А в середине мая милиционеров, выступивших с обращением, уволили из органов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В УСК по могилевской области подтвердили наличие уголовного дела, но не стали уточнять его подробностей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика