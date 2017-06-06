Невнимательная минчанка перевернулась на Renault в Вилейском районе

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Два человека получили ранения в результате опрокидывания легкового автомобиля в Вилейском районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло утром 3 июня возле деревни Костеневичи: машину Renault Twingo занесло на дороге, а затем отбросило в кювет.

"В какой-то момент 46-летняя жительница Минска отвлеклась от дороги и не справилась с управлением", – сказали в ГАИ.

В результате аварии у водителя оказалось сломанным плечо, а пассажир – супруг пострадавшей – получил ушибы и сотрясение мозга. Оба гражданина были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.