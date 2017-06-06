|
Невнимательная минчанка перевернулась на Renault в Вилейском районе
07.06.2017 17:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Два человека получили ранения в результате опрокидывания легкового автомобиля в Вилейском районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло утром 3 июня возле деревни Костеневичи: машину Renault Twingo занесло на дороге, а затем отбросило в кювет.
"В какой-то момент 46-летняя жительница Минска отвлеклась от дороги и не справилась с управлением", – сказали в ГАИ.
В результате аварии у водителя оказалось сломанным плечо, а пассажир – супруг пострадавшей – получил ушибы и сотрясение мозга. Оба гражданина были пристегнуты ремнями безопасности.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель и пассажир в ДТП сильно не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии