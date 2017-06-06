Житель Лиды украл у соседа холодильник со всеми продуктами

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Лиды, который похитил у соседа по коммунальной квартире холодильник с продуктами, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.



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По информации милиции, подозреваемый нигде не работает, а на кражу пошел, потому что на кухне в загородном доме у него такой вещи не было.

"Легально заполучить холодильник мужчина оказался не в состоянии, а решил ее украсть", – сказали в УВД.

В правоохранительных органах уточнили, что, пока соседа не было дома, мужчина вынес его Indesit с находящимися внутри продуктами питания и отвез к себе на дачу.

Когда милиционеры приехали в дом к подозреваемому, содержимое холодильника мужчина уже успел съесть. Аппарат у злоумышленника изъяли, а в отношении лидчанина было возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).