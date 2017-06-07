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Женщина ушла в лес под Смолевичами: пропавшую ищут спасатели
08.06.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС и милиция разыскивают в лесу в Смолевичском районе пропавшую сельчанку, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном УМЧС.
Женщина исчезла накануне в районе деревни Калита: сообщение о ее пропаже поступило в 21:19.
"Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД и работники МЧС. Пропавшая женщина не обнаружена", – сказали в управлении.
Там также сообщили, что поиски сельчанки с привлечением спасателей и милиции будут продолжены в четверг 8 июня.
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В среду женщину не удалось обнаружить в лесном массиве, поиски будут продолжены 8 июня.
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