ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина ушла в лес под Смолевичами: пропавшую ищут спасатели

08.06.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС и милиция разыскивают в лесу в Смолевичском районе пропавшую сельчанку, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном УМЧС.

Женщина ушла в лес под Смолевичами: пропавшую ищут спасатели
© Sputnik/
Тело рыбака, пропавшего две недели назад, найдено на дне Мухавца

Женщина исчезла накануне в районе деревни Калита: сообщение о ее пропаже поступило в 21:19.

"Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД и работники МЧС. Пропавшая женщина не обнаружена", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что поиски сельчанки с привлечением спасателей и милиции будут продолжены в четверг 8 июня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду женщину не удалось обнаружить в лесном массиве, поиски будут продолжены 8 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СМИ: главу Минприроды отстранили от работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика