Женщина ушла в лес под Смолевичами: пропавшую ищут спасатели

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС и милиция разыскивают в лесу в Смолевичском районе пропавшую сельчанку, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном УМЧС.

Женщина исчезла накануне в районе деревни Калита: сообщение о ее пропаже поступило в 21:19.

"Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД и работники МЧС. Пропавшая женщина не обнаружена", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что поиски сельчанки с привлечением спасателей и милиции будут продолжены в четверг 8 июня.