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СМИ: главу Минприроды отстранили от работы

08.06.2017 08:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн – Sputnik. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто был отстранен от работы в связи с проводимой в отношении него проверкой, сообщил в четверг ресурс TUT.by.

По информации СМИ, которое ссылается на собственные информированные источники, Ковхуто отстранили от должности на время проводимых следственных мероприятий. В то же время в Минприроды данные сведения не подтвердили, сообщив, что ведомство в настоящее время работает в штатном режиме.

По состоянию на утро четверга Ковхуто на сайте Минприроды значится как министр.

Ковхуто возглавляет Минприроды с июня 2015 года, ранее он трудился в РУП "Научно-производственный центр по геологии", а также РУП "Белорусский государственный геологический центр".

 
Теги: Минск
 
 
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В самом ведомстве данную информацию не подтверждают, говоря, что министерство работает в штатном режиме.

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