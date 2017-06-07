СМИ: главу Минприроды отстранили от работы

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто был отстранен от работы в связи с проводимой в отношении него проверкой, сообщил в четверг ресурс TUT.by .

По информации СМИ, которое ссылается на собственные информированные источники, Ковхуто отстранили от должности на время проводимых следственных мероприятий. В то же время в Минприроды данные сведения не подтвердили, сообщив, что ведомство в настоящее время работает в штатном режиме.

По состоянию на утро четверга Ковхуто на сайте Минприроды значится как министр.

Ковхуто возглавляет Минприроды с июня 2015 года, ранее он трудился в РУП "Научно-производственный центр по геологии", а также РУП "Белорусский государственный геологический центр".