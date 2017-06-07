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На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Как сообщает
Как установили правоохранители, неизвестные кинули на территорию посольства взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщила на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Главного управления национальной полиции в Киеве Оксана Блищик, полиция разыскивает причастных к взрыву.
Произошедшее квалифицировано как теракт. Возбуждено уголовное дело.
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Неизвестные кинули на территорию посольства взрывное устройство.
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