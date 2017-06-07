На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв

Как сообщает Национальная полиция Украины , 8 июня в 0.05 в Шевченковском районе Киева на территории посольства США прогремел взрыв. Полиция устанавливает личности причастных к инциденту.

Как установили правоохранители, неизвестные кинули на территорию посольства взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщила на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Главного управления национальной полиции в Киеве Оксана Блищик, полиция разыскивает причастных к взрыву.



Произошедшее квалифицировано как теракт. Возбуждено уголовное дело.