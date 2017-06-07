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Боец ММА Амриев задержан в Беларуси

08.06.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн – Sputnik. Белорусские пограничники задержали бежавшего от чеченских силовиков из прокуратуры в Брянске чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, сообщил российский правозащитник Игорь Каляпин.

Боец ММА Амриев задержан в Беларуси
© Фото: ГПК
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Амриев был снят с поезда в Брянской области и доставлен в брянскую прокуратуру в связи с подозрением в использовании подложных документов. 

Как сообщил правозащитник, Амриев был задержан в Добруше Гомельской области.

"По информации дежурного погранотряда, до 12 дня он будет находиться на погранпункте города Добруш, а потом отконвоирован в город Гомель", – написал Каляпин на своей странице в Facebook.

В белорусских правоохранительных органах данную информацию пока не комментируют.

Амриев является спортсменом смешанных единоборств из Чечни, победителем Всероссийского турнира профессионалов FCF-MMA в 2012 году. В 2013 году он покинул Чечню, а затем Россию, и начал выступать за рубежом. Амриев завоевал титул чемпиона мира ММА, выступая за Украину. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В белорусских правоохранительных органах данную информацию пока не комментируют.

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