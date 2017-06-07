Боец ММА Амриев задержан в Беларуси

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Белорусские пограничники задержали бежавшего от чеченских силовиков из прокуратуры в Брянске чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, сообщил российский правозащитник Игорь Каляпин.

Амриев был снят с поезда в Брянской области и доставлен в брянскую прокуратуру в связи с подозрением в использовании подложных документов.

Как сообщил правозащитник, Амриев был задержан в Добруше Гомельской области.

"По информации дежурного погранотряда, до 12 дня он будет находиться на погранпункте города Добруш, а потом отконвоирован в город Гомель", – написал Каляпин на своей странице в Facebook.

В белорусских правоохранительных органах данную информацию пока не комментируют.

Амриев является спортсменом смешанных единоборств из Чечни, победителем Всероссийского турнира профессионалов FCF-MMA в 2012 году. В 2013 году он покинул Чечню, а затем Россию, и начал выступать за рубежом. Амриев завоевал титул чемпиона мира ММА, выступая за Украину.