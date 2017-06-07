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ГПК подтвердил задержание российского бойца ММА Амриева

08.06.2017 09:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн – Sputnik. Находящийся в межгосударственном розыске гражданин России, чемпион мира по ММА Мурад Амриев был задержан в белорусском пункте пропуска "Веселовка" на белорусско-украинской границе, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси. 

ГПК подтвердил задержание российского бойца ММА Амриева
© Sputnik / Виктор Толочко
Боец ММА Амриев задержан в Беларуси

"7 июня в 17:24 гражданин Российской Федерации Мурад Амриев, который находится в межгосударственном розыске, был задержан во время оформления автомобиля Toyota с госномерами РФ", – сообщил Sputnik в четверг официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

По его словам, данный гражданин находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса России – использование заведомо подложного документа. 

Бычковский также сообщил, что в настоящее время Амриев передан в РУВД Добрушского района для дальнейшего разбирательства. 

Всего за минувшие с утки белорусские пограничники задержали трех человек, находящихся в межгосударственном розыске, два из которых граждане России, один – гражданин Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничники передали задержанного в РУВД Добрушского района для дальнейшего разбирательства.

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