ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорчанин в пьяной ссоре до смерти избил жену

08.06.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Тело женщины со следами побоев было обнаружено в одной из квартир в Светлогорске, сообщили в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

Солигорчанин в пьяной ссоре до смерти избил жену
© Pixabay
Племянник до смерти избил дядю-инвалида в Ляховичах

По информации милиции, погибшую – неработающую местную жительницу 1969 года рождения – нашли в ее квартире 22 мая.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что ее в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, избил муж", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что 43-летний подозреваемый задержан. В отношении него Светлогорским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы от пяти до 15 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемого задержали, в отношении мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ГПК подтвердил задержание российского бойца ММА Амриева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика