Солигорчанин в пьяной ссоре до смерти избил жену

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Тело женщины со следами побоев было обнаружено в одной из квартир в Светлогорске, сообщили в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

По информации милиции, погибшую – неработающую местную жительницу 1969 года рождения – нашли в ее квартире 22 мая.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что ее в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, избил муж", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что 43-летний подозреваемый задержан. В отношении него Светлогорским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы от пяти до 15 лет.