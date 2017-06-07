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Солигорчанин в пьяной ссоре до смерти избил жену
08.06.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Тело женщины со следами побоев было обнаружено в одной из квартир в Светлогорске, сообщили в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.
По информации милиции, погибшую – неработающую местную жительницу 1969 года рождения – нашли в ее квартире 22 мая.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что ее в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, избил муж", – сказали в МВД.
Там также уточнили, что 43-летний подозреваемый задержан. В отношении него Светлогорским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).
Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы от пяти до 15 лет.
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Подозреваемого задержали, в отношении мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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