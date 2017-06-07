Министр природных ресурсов Ковхуто подозревается в подлоге

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто стал фигурантом уголовного дела об организации служебного подлога, сообщили в Следственном комитете Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко СМИ: главу Минприроды отстранили от работы

"Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц. В качестве подозреваемого по делу привлечен министр Андрей Ковтухо", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По ее словам, действия главы Минприроды квалифицированы по ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Беларуси (организация служебного подлога).

"С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения — отстранение от должности", — сказала Гончарова.

Об отстранении министра СМИ стало известно в четверг утром, при этом в ведомстве утверждали, что Минприроды работает в штатном режиме.