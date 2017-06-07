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Министр природных ресурсов Ковхуто подозревается в подлоге

08.06.2017 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто стал фигурантом уголовного дела об организации служебного подлога, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Министр природных ресурсов Ковхуто подозревается в подлоге
© Sputnik / Виктор Толочко
СМИ: главу Минприроды отстранили от работы

"Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц. В качестве подозреваемого по делу привлечен министр Андрей Ковтухо", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По ее словам, действия главы Минприроды квалифицированы по ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Беларуси (организация служебного подлога).

"С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения — отстранение от должности", — сказала Гончарова.

Об отстранении министра СМИ стало известно в четверг утром, при этом в ведомстве утверждали, что Минприроды работает в штатном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас с главой Минприроды проводятся следственные действия, он временно отстранен от должности.

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