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У американского посольства в Киеве прогремел взрыв
08.06.2017 10:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. На территории посольства США в Киеве ночью произошел взрыв, сообщили в четверг в пресс-службе управления полиции столицы Украины.
© Sputnik Игорь Зарембо
По данным украинских полицейских, взрыв произошел около полуночи: в дежурную часть об этом сообщили в 00:05.
"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — сообщили в полиции Киева.
В результате взрыва никто не пострадал, а правоохранители уже квалифицировали произошедшее как террористический акт и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия — ищут подозреваемых в причастности к взрыву.
О том, насколько мощным было взрывное вещество и где конкретно оно взорвалось на территории посольства, полиция Киева не сообщает.
Посольство США в Киеве находится в Шевченковском районе — в так называемом "старом городе", очень популярном среди туристов и местных жителей.
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В результате инцидента никто не пострадал, правоохранители уже назвали произошедшее терактом.
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