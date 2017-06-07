У американского посольства в Киеве прогремел взрыв

МИНСК, 8 июн — Sputnik. На территории посольства США в Киеве ночью произошел взрыв, сообщили в четверг в пресс-службе управления полиции столицы Украины.



© Sputnik Игорь Зарембо СМИ: Украина остановит ЖД-сообщение с Россией

По данным украинских полицейских, взрыв произошел около полуночи: в дежурную часть об этом сообщили в 00:05.

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — сообщили в полиции Киева.

В результате взрыва никто не пострадал, а правоохранители уже квалифицировали произошедшее как террористический акт и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия — ищут подозреваемых в причастности к взрыву.

О том, насколько мощным было взрывное вещество и где конкретно оно взорвалось на территории посольства, полиция Киева не сообщает.

Посольство США в Киеве находится в Шевченковском районе — в так называемом "старом городе", очень популярном среди туристов и местных жителей.