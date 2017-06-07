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Тело жителя Лиды найдено в пожарном водоеме АЗС
08.06.2017 10:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Тело погибшего жителя Лиды было обнаружено в пожарном водоеме одной из автозаправочных станций города, сообщила в четверг "
Труп мужчины был найдет вечером 31 мая в пруду, расположенном возле АЗС №1 "Белнефтехим", расположенной на проспекте Победы в районном центре.
Как пишет газета, в нас настоящее время сотрудники милиции по данному факту проводят проверку.
Оперативники выясняют, как 28-летний лидчанин оказался в водоеме, и устанавливают причину его смерти.
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Сейчас оперативники выясняют, как 28-летний лидчанин оказался в водоеме, и устанавливают причину его смерти.
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