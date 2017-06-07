Тело жителя Лиды найдено в пожарном водоеме АЗС

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Тело погибшего жителя Лиды было обнаружено в пожарном водоеме одной из автозаправочных станций города, сообщила в четверг " Лидская газета " со ссылкой на районный отдел внутренних дел.



© Pixabay Студент из Нигерии утонул в озере возле Полоцка

Труп мужчины был найдет вечером 31 мая в пруду, расположенном возле АЗС №1 "Белнефтехим", расположенной на проспекте Победы в районном центре.

Как пишет газета, в нас настоящее время сотрудники милиции по данному факту проводят проверку.

Оперативники выясняют, как 28-летний лидчанин оказался в водоеме, и устанавливают причину его смерти.