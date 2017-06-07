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Женщина с недопитой бутылкой вина попала под поезд возле Сморгони

08.06.2017 12:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн – Sputnik. Сотрудники Сморгонского райотдела СК проводят проверку по факту смерти на железной дороге возле Сморгони жительницы Молодечненского района, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Женщина с недопитой бутылкой вина попала под поезд возле Сморгони
© Sputnik Алексей Филиппов
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Тело 59-летней пострадавшей было обнаружено утром 3 июня вблизи остановочного пункта "Молодежный" у деревни Белое. 

"После осмотра места происшествия, с учетом характера имеющихся на теле женщины телесных повреждений, следователи выдвинули версию ее гибели в результате столкновения с составом", – сказал Шершеневич.

По его словам, погибшая ранее привлекалась к уголовной ответственности и злоупотребляла спиртным – в ее вещах эксперты обнаружили недопитую бутылку вина. 

В настоящее время СК устанавливает очевидцев произошедшего и просит граждан, которым что-либо известно о гибели гражданки, сообщить об этом в правоохранительные органы. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сейчас следователи ищут очевидцев произошедшего, чтобы установить обстоятельства гибели гражданки.

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