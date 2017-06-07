Женщина с недопитой бутылкой вина попала под поезд возле Сморгони

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Сотрудники Сморгонского райотдела СК проводят проверку по факту смерти на железной дороге возле Сморгони жительницы Молодечненского района, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Тело 59-летней пострадавшей было обнаружено утром 3 июня вблизи остановочного пункта "Молодежный" у деревни Белое.

"После осмотра места происшествия, с учетом характера имеющихся на теле женщины телесных повреждений, следователи выдвинули версию ее гибели в результате столкновения с составом", – сказал Шершеневич.

По его словам, погибшая ранее привлекалась к уголовной ответственности и злоупотребляла спиртным – в ее вещах эксперты обнаружили недопитую бутылку вина.

В настоящее время СК устанавливает очевидцев произошедшего и просит граждан, которым что-либо известно о гибели гражданки, сообщить об этом в правоохранительные органы.