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Спасатели обнаружили тела погибших в крушении самолета в Мьянме
08.06.2017 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Тела погибших пассажиров самолета из Мьянмы обнаружены в Андаманском море, соответствующее заявление сделал высший совет республики.
© AFP/ YE AUNG THU
Трагедия в море произошла накануне: военно-транспортный самолет со 122 пассажирами на борту пропал с радаров, а уже к вечеру спасатели обнаружили несколько жилетов и шину шасси летательного аппарата.
Поиски погибших
Тела погибших при авиакатастрофе уже нашли: первыми спасатели обнаружили погибших мужчину, женщину и ребенка, а в четверг – четырех женщин и троих детей. Спасательная операция продолжается
По данным высшего совета Мьянмы, на самолете находились 15 детей, а все пассажиры были членами семей военнослужащих республики.
В то же время специалисты не спешат делать выводы о возможных причинах падения самолета: это могла быть как техническая неисправность, так и иные факторы.
Соболезнования
Соболезнования в связи с трагедией президенту Мьянмы уже направили многие мировые лидеры, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко.
"В Республике Беларусь с большой скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Военно-воздушных сил Мьянмы над Андаманским морем", – указано в телеграмме белорусского лидера.
Президент выразил и от себя, и от имени белорусского народа соболезнования президенту Мьянмы, а также близким и родным погибших.
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Утром в четверг спасатели нашли тела четырех женщин и троих детей, летевших на военно-транспортном самолете Y-8 Вооруженных сил Мьянмы.
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