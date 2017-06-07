В Бресте два пенсионера попали в реанимацию после пожара в квартире

7 июня в результате пожара в квартире пятиэтажки на улице Адамковской два человека попали в реанимацию, сообщает Брестское областное управление МЧС.



Фото: ОУМЧС

Сигнал о происшествии спасателям поступил в 17.10 — горела квартира на четвертом этаже дома. В комнате на полу пожарные нашли 59-летнюю хозяйку жилья, в коридоре — ее 60-летнего сожителя. Спасенных передали медикам. Их госпитализировали в реанимацию городской больницы.

Из квартиры на пятом этаже спасатели эвакуировали двух человек, в том числе ребенка.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем.