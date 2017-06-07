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В Бресте два пенсионера попали в реанимацию после пожара в квартире
7 июня в результате пожара в квартире пятиэтажки на улице Адамковской два человека попали в реанимацию, сообщает Брестское областное управление МЧС.
Сигнал о происшествии спасателям поступил в 17.10 — горела квартира на четвертом этаже дома. В комнате на полу пожарные нашли 59-летнюю хозяйку жилья, в коридоре — ее 60-летнего сожителя. Спасенных передали медикам. Их госпитализировали в реанимацию городской больницы.
Из квартиры на пятом этаже спасатели эвакуировали двух человек, в том числе ребенка.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем.
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Из соседней квартиры спасатели эвакуировали двух человек, в том числе ребенка.
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