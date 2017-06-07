Белоруса на краденой фуре Scania задержали в Польше

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Польские пограничники задержали на польско-белорусской границе гражданина Беларуси, который пытался выехать в республику на угнанном большегрузном автомобиле, говорится в сообщении Подляшского департамента пограничной службы.

Фуру на погранпереходе "Кузница" ("Брузги") остановили 5 июня на выезде из Польши.

"Проверка показала, что автомобиль с прицепом Scania числится в базах данных, как угнанный на территории Польши", – сообщили в департаменте.

Кроме того, выяснилось, что vin-номер прицепа имеет признаки вмешательства третьих лиц.

По информации департамента, транспортное средство, стоимость которого составляет более 65 тысяч долларов, было задержано, как и его водитель – 58-летний гражданин Беларуси.

После завершения необходимых формальностей мужчину передали сотрудникам полиции для разбирательства.