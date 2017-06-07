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Белоруса на краденой фуре Scania задержали в Польше

08.06.2017 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн – Sputnik. Польские пограничники задержали на польско-белорусской границе гражданина Беларуси, который пытался выехать в республику на угнанном большегрузном автомобиле, говорится в сообщении Подляшского департамента пограничной службы.

Белоруса на краденой фуре Scania задержали в Польше
CC BY 2.0 / Michael F / 310108-1
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Фуру на погранпереходе "Кузница" ("Брузги") остановили 5 июня на выезде из Польши.

"Проверка показала, что автомобиль с прицепом Scania числится в базах данных, как угнанный на территории Польши", – сообщили в департаменте.

Кроме того, выяснилось, что vin-номер прицепа имеет признаки вмешательства третьих лиц.

По информации департамента, транспортное средство, стоимость которого составляет более 65 тысяч долларов, было задержано, как и его водитель – 58-летний гражданин Беларуси.

После завершения необходимых формальностей мужчину передали сотрудникам полиции для разбирательства.

 
Теги: Минск
 
 
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При проверке пограничники выяснили, что в транспортном средстве были перебиты vin-номера прицепа.

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