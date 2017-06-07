Смерч налетел на сардинский пляж: пострадали 15 человек

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Несколько секунд продлился смерч, который обрушился с моря на один из пляжей итальянского острова Сардиния, в результате серьезно пострадали пять человек, сообщили местные СМИ.

Смерч успел затронуть все на своем пути: на берегу находились люди, их вещи, пляжный инвентарь. Всего от удара стихии, который произошел в среду вечером, пострадали 15 человек. Они пережили падение поднятых в воздух шезлонгов и пляжных зонтов.

Издание La Nuova Sardegna отметило, что на место происшествия в районе города Нуоро прибыли сотрудники полиции и медики. Пять человек, получивших наиболее серьезные травмы, были доставлены в местную больницу. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на пляже.