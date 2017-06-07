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Смерч налетел на сардинский пляж: пострадали 15 человек
08.06.2017 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Несколько секунд продлился смерч, который обрушился с моря на один из пляжей итальянского острова Сардиния, в результате серьезно пострадали пять человек, сообщили местные СМИ.
Смерч успел затронуть все на своем пути: на берегу находились люди, их вещи, пляжный инвентарь. Всего от удара стихии, который произошел в среду вечером, пострадали 15 человек. Они пережили падение поднятых в воздух шезлонгов и пляжных зонтов.
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В момент удара стихии на морском берегу находились отдыхающие, их вещи, а также пляжный инвентарь.
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