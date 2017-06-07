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Смерч налетел на сардинский пляж: пострадали 15 человек

08.06.2017 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Несколько секунд продлился смерч, который обрушился с моря на один из пляжей итальянского острова Сардиния, в результате серьезно пострадали пять человек, сообщили местные СМИ.

Смерч налетел на сардинский пляж: пострадали 15 человек
© Pixabay
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Смерч успел затронуть все на своем пути: на берегу находились люди, их вещи, пляжный инвентарь. Всего от удара стихии, который произошел в среду вечером, пострадали 15 человек. Они пережили падение поднятых в воздух шезлонгов и пляжных зонтов.

Издание La Nuova Sardegna отметило, что на место происшествия в районе города Нуоро прибыли сотрудники полиции и медики. Пять человек, получивших наиболее серьезные травмы, были доставлены в местную больницу. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на пляже.

 
Теги: Минск
 
 
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В момент удара стихии на морском берегу находились отдыхающие, их вещи, а также пляжный инвентарь.

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