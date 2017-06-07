В Бресте группа подростков похитила ящик для пожертвований

Наряд департамента охраны задержал 6 июня в Бресте группу подростков, которые похитили ящик для пожертвований в магазине «Продтовары».

В 18.00 к наряду группы задержания Ленинского отдела Департамента охраны обратился гражданин, который сообщил, что в магазине «Продтовары» неизвестные похитили ящик для добровольных пожертвований, сообщает пресс-служба областного управления Департамента охраны МВД.

Прибывший наряд изучил записи камер видеонаблюдения и установил приметы преступников. Подозреваемых задержали в одном из городских дворов. Ими оказались несовершеннолетние жители города: четверо 16-летних парней и 17-летняя девушка, сообщает БЕЛТА.

Разбирательство по данному факту продолжается. Не исключено, что задержанные имеют отношение к другим аналогичным преступлениям.