Рабочий упал с 15-метровой буровой вышки в Славгородском районе

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Проводится проверка по факту падения с вышки помощника мастера бурильных установок в Славгородском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Инцидент произошел 7 июня на буровой, расположенной вблизи деревни Большая Зимница.

"При проведении работ по бурению параметрической скважины с вышки упал помощник мастера", – сказали в ГКСЭ.

По информации комитета, пострадавший, 56-летний житель Кобрина, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.

В настоящее время сотрудниками управления Следственного комитета по Могилевской области проводится проверка по данному факту. Медицинские судебные эксперты в ближайшее время должны установить степень тяжести полученных телесных повреждений.