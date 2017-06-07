ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочий упал с 15-метровой буровой вышки в Славгородском районе

08.06.2017 16:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Проводится проверка по факту падения с вышки помощника мастера бурильных установок в Славгородском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. 

Инцидент произошел 7 июня на буровой, расположенной вблизи деревни Большая Зимница. 

"При проведении работ по бурению параметрической скважины с вышки упал помощник мастера", – сказали в ГКСЭ.

По информации комитета, пострадавший, 56-летний житель Кобрина, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.

В настоящее время сотрудниками управления Следственного комитета по Могилевской области проводится проверка по данному факту. Медицинские судебные эксперты в ближайшее время должны установить степень тяжести полученных телесных повреждений.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавший с травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Трех женщин из Бреста пытались вывезти в Россию для занятия проституцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика