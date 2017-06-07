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Рабочий упал с 15-метровой буровой вышки в Славгородском районе
08.06.2017 16:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Проводится проверка по факту падения с вышки помощника мастера бурильных установок в Славгородском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.
Инцидент произошел 7 июня на буровой, расположенной вблизи деревни Большая Зимница.
"При проведении работ по бурению параметрической скважины с вышки упал помощник мастера", – сказали в ГКСЭ.
По информации комитета, пострадавший, 56-летний житель Кобрина, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.
В настоящее время сотрудниками управления Следственного комитета по Могилевской области проводится проверка по данному факту. Медицинские судебные эксперты в ближайшее время должны установить степень тяжести полученных телесных повреждений.
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Пострадавший с травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.
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