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Житель Бобруйска хранил 3 килограмма метамфетамина у себя дома

08.06.2017 17:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Могилевские следователи завершили расследование дела о незаконном обороте психотропов, который осуществлял житель Бобруйска, сообщили в УСК по Могилевской области.

Правоохранители установили, что обвиняемый незаконно приобрел психотропное вещество метамфетамин общей массой порядка трех килограмм. 44-летний мужчина был задержан сотрудниками УКГБ по Могилевской области.

"При личном обыске у него было обнаружено и изъято около 1 килограмма особо опасного психотропного вещества", — рассказали в СК.

Во время осмотра места жительства обвиняемого следователи обнаружили и изъяли остальные два килограмма психотропного вещества.

Задержанного заключили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время обыска у задержанного изъяли 1 килограмм психотропа, остальные 2 килограмма находились по его месту жительства.

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