Полиция эвакуировала посетителей Трафальгарской площади в Лондоне

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Эвакуация людей с Трафальгарской площади в Лондоне и близлежащей станции метро произведена из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщают СМИ.



© Sputnik Алекс Макнотон Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне

На месте происшествия находятся вооруженные полицейские. Подробности уточняются.

По последним данным, никто не пострадал. Полиция Лондона сообщила, что этот инцидент не связан с терроризмом. Станция метро "Чаринг-Кросс" закрыта в качестве превентивной меры.

В столице Великобритании повышены меры безопасности из-за проходящих в четверг выборов и недавнего теракта, который унес жизни восьми человек. 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. Вооруженные террористы вышли из машины и напали на прохожих.