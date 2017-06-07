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Полиция эвакуировала посетителей Трафальгарской площади в Лондоне
08.06.2017 17:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Эвакуация людей с Трафальгарской площади в Лондоне и близлежащей станции метро произведена из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщают СМИ.
© Sputnik Алекс Макнотон
На месте происшествия находятся вооруженные полицейские. Подробности уточняются.
По последним данным, никто не пострадал. Полиция Лондона сообщила, что этот инцидент не связан с терроризмом. Станция метро "Чаринг-Кросс" закрыта в качестве превентивной меры.
В столице Великобритании повышены меры безопасности из-за проходящих в четверг выборов и недавнего теракта, который унес жизни восьми человек. 3 июня автомобиль
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В день выборов правоохранители эвакуировали посетителей Трафальгарской площади в Лондоне.
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