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Полиция эвакуировала посетителей Трафальгарской площади в Лондоне

08.06.2017 17:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Эвакуация людей с Трафальгарской площади в Лондоне и близлежащей станции метро произведена из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщают СМИ.

Полиция эвакуировала посетителей Трафальгарской площади в Лондоне
© Sputnik Алекс Макнотон
Полиция обнаружила в Темзе тело восьмой жертвы теракта в Лондоне

На месте происшествия находятся вооруженные полицейские. Подробности уточняются.

По последним данным, никто не пострадал. Полиция Лондона сообщила, что этот инцидент не связан с терроризмом. Станция метро "Чаринг-Кросс" закрыта в качестве превентивной меры.

В столице Великобритании повышены меры безопасности из-за проходящих в четверг выборов и недавнего теракта, который унес жизни восьми человек. 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. Вооруженные террористы вышли из машины и напали на прохожих.

 
Теги: Минск
 
 
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В день выборов правоохранители эвакуировали посетителей Трафальгарской площади в Лондоне.

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