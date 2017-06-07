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В Славгородском районе с 15-метровой буровой вышки упал мужчина

08.06.2017 18:21 — ЧП | Tut.by  
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Мужчина упал с буровой вышки в Славгородском районе. Инцидент произошел 7 июня при проведении работ по бурению параметрической скважины у деревни Большая Зимница.

С высоты 15 м на крышу помещения упал помощник мастера бурильных установок, 56-летний житель Кобрина, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк. Мужчину незамедлительно госпитализировали.

Степень тяжести полученных мужчиной телесных повреждений устанавливают.

 
 
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Пострадавший находится в больнице. Степень тяжести полученных травм оценивают.

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