В Славгородском районе с 15-метровой буровой вышки упал мужчина

Мужчина упал с буровой вышки в Славгородском районе. Инцидент произошел 7 июня при проведении работ по бурению параметрической скважины у деревни Большая Зимница.

С высоты 15 м на крышу помещения упал помощник мастера бурильных установок, 56-летний житель Кобрина, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк. Мужчину незамедлительно госпитализировали.

Степень тяжести полученных мужчиной телесных повреждений устанавливают.