|
В подвале бобруйской 5-этажки обнаружили мумифицированный труп россиянина
В подвале пятиэтажного дома в Бобруйске обнаружили мумифицированный труп мужчины. Эксперты выяснили, что останки принадлежат 56-летнему жителю Российской Федерации, пишет «
Полуразложившиеся останки мужчины обнаружили жильцы дома на улице Октябрьской, 105. Установить личность удалось по отпечаткам пальцев — пригодной для дактилоскопии оказалась ногтевая фаланга мизинца на правой кисти. В базе данных было установлено совпадение.
Свидетели по остаткам одежды опознали мужчину, который около полугода назад бродил в окрестностях, просил еду и выглядел как человек без определенного места жительства.
Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить причину смерти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Личность мужчины установили по отпечатку пальца.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии