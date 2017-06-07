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В подвале бобруйской 5-этажки обнаружили мумифицированный труп россиянина

08.06.2017 19:02 — ЧП | Tut.by  
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В подвале пятиэтажного дома в Бобруйске обнаружили мумифицированный труп мужчины. Эксперты выяснили, что останки принадлежат 56-летнему жителю Российской Федерации, пишет «Коммерческий курьер».


Полуразложившиеся останки мужчины обнаружили жильцы дома на улице Октябрьской, 105. Установить личность удалось по отпечаткам пальцев — пригодной для дактилоскопии оказалась ногтевая фаланга мизинца на правой кисти. В базе данных было установлено совпадение.

Свидетели по остаткам одежды опознали мужчину, который около полугода назад бродил в окрестностях, просил еду и выглядел как человек без определенного места жительства.

Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить причину смерти.

 
 
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