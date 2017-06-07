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Изнасилование студентки в Минске: ГУВД рассказало подробности
08.06.2017 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Уголовное дело по ч.2 ст.166 ("Изнасилование") УК Беларуси возбуждено в отношении 30-летнего мужчины, он подозревается в совершении двух изнасилований, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Витебчанка приехала в столицу для сдачи сессии в университете. По пути домой на съемную квартиру по улице Притыцкого она решила зайти в торговый центр. Совершив покупки, девушка направилась в сторону дома, а в это время за ней уже вел слежку злоумышленник. Мужчина заприметил жертву еще в магазине. Он зашел за ней в подъезд и стал требовать у девушки деньги. Когда та отказала, он схватил ее за одежду и стал принуждать к контакту в пролете лестничной площадки между этажами.
"Там он нанес ей удар в область живота, а затем снял одежду, с применением насилия совершил половое сношение вопреки воле потерпевшей и скрылся", — сообщили в ГУВД.
Девушка сообщила о случившемся в милицию и указала приметы нападавшего. Уже утром подозреваемый был задержан по месту жительства. Выяснилось, что мужчина причастен к совершению еще одного изнасилования в феврале текущего года.
"Ранее потерпевшая в правоохранительные органы не сообщала, так как боялась применения физической силы со стороны злоумышленника", — отметили в ГУВД.
Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой, попытку изнасилования и насильственные действия сексуального характера.
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Выяснилось, что подозреваемый причастен к совершению еще одного изнасилования в феврале текущего года.
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