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Школьник случайно отрубил сестре палец в Сморгонском районе

08.06.2017 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту травмирования девочки в Сморгонском районе, рассказали Sputnik в четверг в следственных органах.

Инцидент произошел накануне днем в деревне Позборцы — девятилетний мальчик во дворе частного дома перерубил топором веревку и попал по пальцу своей шестилетней сестре.

По информации собеседников агентства, пострадавшую госпитализировали в местную больницу, однако затем девочку направили на лечение в Минск.

Следователи осмотрели место происшествия, были допрошены родные девочки и соседи, назначен ряд экспертиз. Сообщается также, что дети воспитываются в благополучной семье.

 
Теги: Минск
 
 
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Девочка сначала была госпитализирована в районную больницу, однако затем ее перевезли в столичное медучреждение.

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