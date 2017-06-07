Школьник случайно отрубил сестре палец в Сморгонском районе

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту травмирования девочки в Сморгонском районе, рассказали Sputnik в четверг в следственных органах.

Инцидент произошел накануне днем в деревне Позборцы — девятилетний мальчик во дворе частного дома перерубил топором веревку и попал по пальцу своей шестилетней сестре.

По информации собеседников агентства, пострадавшую госпитализировали в местную больницу, однако затем девочку направили на лечение в Минск.

Следователи осмотрели место происшествия, были допрошены родные девочки и соседи, назначен ряд экспертиз. Сообщается также, что дети воспитываются в благополучной семье.