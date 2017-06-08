В Гомеле на проходной фабрики «Коминтерн» женщина пыталась совершить акт самосожжения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.



Место, где случилось происшествие: проходная "Коминтерна". Фото газеты "Гомельская правда"

Происшествие произошло 9 июня около 7.30 на проходной фабрики «Коминтерн». На предприятии сразу вызвали МЧС, но сбить с женщины пламя и потушить пожар на проходной сотрудникам фабрики удалось до приезда спасателей.

Женщина осталась жива, ее госпитализировали в ожоговое отделение.

Как сообщает газета «Гомельская правда» , незадолго до трагедии у 55-летней гомельчанки умер муж. С работой у женщины все было в порядке, материальных проблем она не испытывала.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все подробности произошедшего.