Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Внучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева 77-летняя Юлия погибла под колесами электрички в районе станции "Солнечная". В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, правда, ее имя не уточнили.

Трагедия произошла 8 июня в 10.35 часов в районе станции "Солнечная", которая располагается в северной части московского района Солнцево. По предварительным данным Юлия Хрущева переходила дорожные пути в неустановленном месте. Она не успела перебежать дорогу перед приближающейся электричкой, которая следовала из Внуково в Москву. Женщина погибла на месте. Некоторые СМИ сообщают, что это был несчастный случай — женщина оступилась и упала с платформы под колеса подошедшей электрички.

В справочной службе столичной скорой помощи РИА Новости подтвердили, что в четверг в городе умерла Юлия Леонидовна Хрущева, которой было 77 лет.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына советского руководителя Никиты Хрущева. После того как военный летчик Леонид Хрущев пропал без вести в 1943 году, Никита Сергеевич удочерил девочку.