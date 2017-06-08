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Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

09.06.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Внучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева 77-летняя Юлия погибла под колесами электрички в районе станции "Солнечная". В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, правда, ее имя не уточнили.

Трагедия произошла 8 июня в 10.35 часов в районе станции "Солнечная", которая располагается в северной части московского района Солнцево. По предварительным данным Юлия Хрущева переходила дорожные пути в неустановленном месте. Она не успела перебежать дорогу перед приближающейся электричкой, которая следовала из Внуково в Москву. Женщина погибла на месте. Некоторые СМИ сообщают, что это был несчастный случай — женщина оступилась и упала с платформы под колеса подошедшей электрички.

В справочной службе столичной скорой помощи РИА Новости подтвердили, что в четверг в городе умерла Юлия Леонидовна Хрущева, которой было 77 лет.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына советского руководителя Никиты Хрущева. После того как военный летчик Леонид Хрущев пропал без вести в 1943 году, Никита Сергеевич удочерил девочку.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, Юлия Хрущева не успела перебежать дорогу в районе станции "Солнечная" перед движущимся составом.

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