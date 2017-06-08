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Женщина подожгла себя на проходной фабрики "Коминтерн" в Гомеле
09.06.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Сотрудница гомельской фабрики "Коминтерн" подожгла себя в пятницу рано утром на проходной предприятия. Женщину удалось спасти, сообщили местные СМИ.
По данным из открытых источников, незадолго до случившегося у 55-летней жительницы Гомеля умер муж.
"Попытка самосожжения произошла в пятницу около 7.30, это случилось на проходной предприятия", — сообщила
Сотрудники предприятия вызвали спасателей. Женщина жива, она доставлена с ожогами в больницу. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.
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На место происшествия выбыла оперативно-следственная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.
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