МИНСК, 9 июн — Sputnik. Сотрудница гомельской фабрики "Коминтерн" подожгла себя в пятницу рано утром на проходной предприятия. Женщину удалось спасти, сообщили местные СМИ.

По данным из открытых источников, незадолго до случившегося у 55-летней жительницы Гомеля умер муж.

"Попытка самосожжения произошла в пятницу около 7.30, это случилось на проходной предприятия", — сообщила Правда Гомеля .

Сотрудники предприятия вызвали спасателей. Женщина жива, она доставлена с ожогами в больницу. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.