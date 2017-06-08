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В поезде "Лунинец - Брест" украли билетопечатающую машину

09.06.2017 11:11 — ЧП | Tut.by  
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ЧП случилось в Дрогичинском районе. Дизель-поезд сообщением «Лунинец — Брест» проходил возле остановочного пункта Антополь, пишет «СБ».

Разъездной билетный кассир Брестского отделения Белорусской железной дороги обилечивала пассажиров. Когда люди рассчитывались за проезд, женщина положила билетопечатающую машину на сиденье. Неожиданно оказалось, что аппарата стоимостью более 670 рублей на месте нет.

О пропаже сообщили в милицию. Сотрудники Брестского отдела внутренних дел на транспорте вышли на след преступника, установив, что кражу совершил 21-летний житель деревни Перковичи Дрогичинского района. По информации официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса.

 
Теги: Брест
 
 
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