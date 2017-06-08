Почему гомельчанка пыталась сжечь себя заживо на заводской проходной

ГОМЕЛЬ, 9 июня — Sputnik. Трагедия случилась сегодня утром в начале рабочего дня. Около 7:30 к электронной вертушке фабрики "Коминтерн" подошла облитая воспламеняющейся жидкостью женщина и подожгла себя. Попытка самоубийства не удалась: к горящей коллеге вовремя подбежали люди и сбили пламя. С ожогами 35% тела несчастную отвезли в больницу.

Как выяснил гомельский корреспондент Sputnik, 55-летняя женщина с 1999 года она работает уборщицей в экспериментальном цехе предприятия "Коминтерн".

Женщина находилась на больничном. Причины, толкнувшие ее на отчаянный шаг, пока не известны. Удалось лишь выяснить, что в последние месяцы она занималась оформлением пенсии и у нее возникли трудности с восстановлением стажа в России. До переезда в Беларусь она жила и работала в Карелии.

"Для меня случившееся большой шок. Знал эту женщину лично, как и всех, кто работает в экспериментальном цехе предприятия. У меня очень трепетное отношение к этой производственной площадке. Там трудятся очень творческие люди, для них созданы хорошие условия труда", — сообщил о своим отношением к случившемуся генеральный директор ОАО "Коминтерн" Петр Афонченко.

По словам руководителя, заработной платой уборщица не была обижена. Кроме экспериментального цеха, мыла полы на складе сырья, поэтому получала более 400 рублей.

"Основной поток людей прошел на работу. Потом зашла наша сотрудница и со словами "у меня украли 18 лет стажа" поднесла к себе зажигалку. Пламя вспыхнуло мгновенно. Канистры у нее в руках не было, только зажигалка", — рассказала свидетель утреннего ЧП контролер контрольно-пропускного пункта ведомственной охраны Елена Петух.

На предприятии с утра работает следственно-оперативная группа, которая выясняет подробности произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической.