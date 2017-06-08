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В Кобрине бывшая сотрудница лотереи подозревается в присвоении почти 500 долларов
В Кобрине возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней бывшей сотрудницы лотереи, которая подозревается в присвоении денег компании.
По материалам дела с 1 по 9 апреля работая оператором электронных интерактивных игр одного из предприятий страны подозреваемая присвоила 923 рубля. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение» (ч.1 ст. 211 УК), сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Женщина не задерживалась. Расследованием уголовного дела занимается Кобринский отдел Следственного комитета.
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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