Суриков о высылке Амриева: я не знаю, что он набедокурил

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков прокомментировал факт передачи российской стороне задержанного в республике спортсмена из РФ Мурада Амриева.

Чеченский боец ММА Мурад Амриев был задержан в минувший четверг на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Веселовка. При проверке документов сотрудники белорусской погранслужбы установили, что спортсмен находится в межгосударственном розыске за подложные документы. Утром в пятницу, по официальной информации, Амриев был выслан из Беларуси в РФ.

"Что касается Амриева. Наши МИДы работают в рамках существующих соглашений, у нас нет понятия выдачи. Он гражданин России и отправился в Россию", — сказал Суриков в пятницу на пресс-конференции в Минске.

"Я не знаю, что этот парень там набедокурил", — продолжил российский дипломат.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах, Амриев был выслан из Беларуси на основании полученного предписания Генпрокуратуры республики. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что это не было процедурой экстрадиции. Собеседник агентства также отметил, что компетентные органы Беларуси не получали прошения Амриева о предоставлении убежища. Ранее российские правозащитники сообщали, что Амриев был вывезен из Беларуси еще накануне вечером, однако, по их словам, они потеряли из виду автомобили эскорта.

По информации МВД по Чечне, задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в федеральном розыске Мурад Амриев передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления в Чеченскую Республику и дачи показаний. В настоящее время Амриев в сопровождении оперативников находится в пути по дороге в Чечню.