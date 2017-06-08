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Медики: состояние женщины с "Коминтерна" тяжелое, обожжено 50% тела
09.06.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Состояние гомельчанки, которая подожгла себя на проходной фабрики "Коминтерн" в Гомеле, оценивается как тяжелое, у нее обожжено 50% тела, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заведующий ожоговым отделением первой городской клинической больницы Гомеля Владимир Ковалев.
© Sputnik/ Анна Соколова
Инцидент в областном центре произошел утром в пятницу: 55-летняя женщина
"Пациентка поступила около 08:00. Она была доставлена бригадой скорой медицинской помощи, в тяжелом состоянии. Женщина получила ожоги пламенем – более 50% поверхности тела, состояние оценивается как тяжелое", – сказал Ковалев.
Он также уточнил, что пострадавшая в настоящее время переведена на искусственную вентиляцию легких.
По словам медика, гомельчанка при поступлении в больницу находилась в сознании и пояснила врачам: в последние недели она находилась на амбулаторном лечении в Гомельской областной психиатрической больнице.
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Женщина в последние находилась на амбулаторном лечении в Гомельской областной психиатрической больнице.
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