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Столкновение фуры и трактора под Минском: возбуждено дело

09.06.2017 13:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении водителя большегрузного автомобиля Mercedes, который на Могилевском шоссе врезался в трактор МТЗ, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Столкновение фуры и трактора под Минском: возбуждено дело
© Sputnik / Виктор Толочко
Фура врезалась в трактор под Минском: тракторист скончался в скорой

Авария на 16-м километре дороги М4 произошла накануне около 19:30 – фура Mercedes с рефрижератором совершила попутное столкновение с трактором МТЗ, водитель которого от полученных травм скончался в машине скорой.

"В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса", – сказал Климович.

По его словам, в момент ДТП мужчина, управлявший Mercedes был трезв, а авария произошла из-за несоблюдения дистанции движения на трассе.

Санкция ст. 317 УК предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В момент ДТП мужчина, управлявший Mercedes, был трезв, а авария произошла из-за несоблюдения дистанции движения на трассе.

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