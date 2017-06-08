Столкновение фуры и трактора под Минском: возбуждено дело

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении водителя большегрузного автомобиля Mercedes, который на Могилевском шоссе врезался в трактор МТЗ, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



© Sputnik / Виктор Толочко Фура врезалась в трактор под Минском: тракторист скончался в скорой

Авария на 16-м километре дороги М4 произошла накануне около 19:30 – фура Mercedes с рефрижератором совершила попутное столкновение с трактором МТЗ, водитель которого от полученных травм скончался в машине скорой.

"В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса", – сказал Климович.

По его словам, в момент ДТП мужчина, управлявший Mercedes был трезв, а авария произошла из-за несоблюдения дистанции движения на трассе.

Санкция ст. 317 УК предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до пяти лет.