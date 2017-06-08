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Отважный мужчина в одиночку задержал дачного вора в Витебске
09.06.2017 14:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Житель Витебска сумел самостоятельно задержать злоумышленника, который взламывал дачные домики в одном из садовых товариществ, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
© Sputnik Наталья Селиверстова
Кражи, по информации милиции происходили в товариществе "Заря-Себяхи": злоумышленник бил окна и выносил из домов все, что находил.
"Мужчина, приехав на дачу, увидел незнакомого человека, который вышел из дома соседей и пошел на другой участок. Вызвав наряд милиции, он дождался, пока незнакомец выйдет из помещения, сумел скрутить вора и удерживал до приезда правоохранителей", – сказали в УВД.
По данным УВД, преступником оказался уроженец Бешенковичей, который бродяжничал и совершал кражи из дач, законсервированных на зиму.
В отношении мужчины Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси.
Храброму жителю Витебска в Октябрьском РОВД за гражданскую сознательность вручили грамоту и денежную премию.
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Храброму мужчине в Октябрьском РОВД за гражданскую сознательность вручили грамоту и денежную премию.
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