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Фура насмерть сбила сельчанина без фликера в Лепельском районе

09.06.2017 15:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн – Sputnik. Большегрузный автомобиль Renault насмерть сбил пешехода без фликера в Лепельском районе, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Фура насмерть сбила сельчанина без фликера в Лепельском районе
© Фото: СК Беларуси
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ДТП произошло накануне в 23:25 на автодороге М3 "Минск – Витебск" в деревне Боровка.

"Житель Малоритского района, управляя грузовой автомашиной Renault, совершил наезд на мужчину", – сообщили в МВД.

По информации правоохранителей, 41-летний сельчанин от полученных травм скончался на месте происшествия.

В МВД уточнили, что погибший в нарушение Правил дорожного движения не был обозначен фликером. В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Погибший мужчина в нарушение Правил дорожного движения не был обозначен световозвращающим элементом.

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