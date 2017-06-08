Фура насмерть сбила сельчанина без фликера в Лепельском районе

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Большегрузный автомобиль Renault насмерть сбил пешехода без фликера в Лепельском районе, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.



© Фото: СК Беларуси Столкновение фуры и трактора под Минском: возбуждено дело

ДТП произошло накануне в 23:25 на автодороге М3 "Минск – Витебск" в деревне Боровка.

"Житель Малоритского района, управляя грузовой автомашиной Renault, совершил наезд на мужчину", – сообщили в МВД.

По информации правоохранителей, 41-летний сельчанин от полученных травм скончался на месте происшествия.

В МВД уточнили, что погибший в нарушение Правил дорожного движения не был обозначен фликером. В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.