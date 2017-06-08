Дружба народов: поляк обокрал литовца в белорусском пункте пропуска

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе гражданина Польши, который украл у литовца кошелек с тысячей евро, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в одном из магазинов duty-free белорусского пункта пропуска.

"Мужчина забыл свой бумажник на торговой стойке. В нем были документы и чуть более тысячи евро", – сказали в УВД.

Заметив пропажу, литовец вернулся в магазин, но кошелька не обнаружил. Сотрудники милиции выяснили, что портмоне присвоил 30-летний гражданин Польши, который сначала не сознавался в содеянном.

"Однако камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи, а в входе дальнейшего осмотра бумажник был обнаружен в кабине большегрузного автомобиля, которым управлял злоумышленник", – сообщили в управлении.

В УВД отметили, что благодаря оперативным действиям милиции похищенное было возвращено литовцу до того, как водитель польской фуры покинул территорию Беларуси.